Arus Balik, Contraflow Diterapkan di KM 390-385 Tol Batang-Semarang

JAKARTA - PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) bersama kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dari KM 390 sampai dengan KM 385 arah Jakarta pada Sabtu (28/3). Rekayasa lalu lintas di Ruas Jalan Tol Batang-Semarang ini, mulai diberlakukan pada pukul 12.40 WIB.

"Rekayasa lalu lintas ini menjadi langkah antisipatif dalam menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo.

Rekayasa ini diberlakukan agar tidak terjadi kepadatan volume kendaraan pada arus balik gelombang 2 lebaran 2026. Agar kendaraan yang melaju di Jalan Tol tetap terkendali dan bergerak optimal.

Di sisi lain, Ria menyebut pelayanan di Gerbang Tol Kalikangkung kini mengoperasikan hingga 12 gardu transaksi arah Jakarta agar memperlancar arus kendaraan.

Dukungan di lapangan juga diperkuat melalui kesiapsiagaan petugas untuk mengatur lalu lintas, membantu pengguna jalan, dan menjaga kualitas pelayanan tetap optimal.

JTT mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

