Kapolri: Puncak Arus Balik Sudah Lewat, 13 Persen Pemudik Belum Kembali

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, puncak arus balik Lebaran 2026 sudah terlewati. Menurutnya, dari data yang disampaikan sampai saat ini, tersisa 13,07 persen pemudik yang belum kembali ke wilayah Jakarta melalui jalan tol.

Berdasarkan data Jasa Marga, Sigit mengungkapkan, jumlah kendaraan keluar sebanyak 2.946.891 atau naik 20,49 persen jika dibandingkan tahun 2025 sebesar 2.894.164. Dari jumlah tersebut, masih ada 385.262 kendaraan yang belum kembali ke Jakarta.

"Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta sampai per tadi pagi ada kurang lebih 2.561.629. Sehingga volume lalu lintas riil keluar Jakarta sejumlah 2.946.891 dan masuk Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,07 persen," kata Sigit usai meninjau arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu (28/3/2026).

Namun, Sigit menegaskan, pihaknya bersama stakeholder terkait lain bakal terus memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

"Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kita kelola sehingga seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat," ucap Sigit.