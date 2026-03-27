Antisipasi Kepadatan Volume Kendaraan, Contraflow Arah Jakarta di Tol Japek Diberlakukan

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di Tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/3/2026) pukul 08.49 WIB. Rekayasa dimulai dari KM 70 hingga KM 47 arah Jakarta.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

“JTT mendukung penuh kebijakan rekayasa lalu lintas yang ditetapkan oleh kepolisian guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak optimal, khususnya pada periode arus balik yang mengalami peningkatan volume kendaraan,” kata Ria, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, untuk mendukung kelancaran transaksi, JTT juga mengoptimalkan pelayanan di Gerbang Tol Cikampek Utama dengan pengoperasian hingga 22 gardu arah Jakarta. Petugas operasional disiagakan di lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas.