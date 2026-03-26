Tol Japek Macet, Ada Mobil Nyangkut Usai Seruduk Median Jalan

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada Kamis (26/3/2026) pagi. Insiden berlangsung di lajur kanan KM 33 Tol Japek.

"07.50 WIB #Kecelakaan_Japek Cikarang Barat KM 33 arah Cikampek di lajur kanan, dalam penanganan petugas," tulis akun X @PTJASAMARGA.

Pengendara mobil Avanza menabrak median jalan di Tol Japek hingga kendaraannya tersangkut. Akibat kecelakaan tersebut, terjadi kepadatan kendaraan sepanjang 2 km.

"09.07 WIB #Tol_Japek Cikarang Barat KM 31-KM 33 arah Cikampek PADAT, ada penanganan kecelakaan kendaraan Avanza di pembatas median jalan/kanan," sambungnya.

Kanit PJR Tol Cikampek AKP Aris mengatakan kecelakaan diduga terjadi karena pengendara kurang mengantisipasi dan tidak menjaga jarak aman.