Roy Suryo Cs Demo di Depan Gedung DPR, Lalin Macet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |15:42 WIB
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo Cs demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Akibatnya, jalan depan Gedung DPR RI macet.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI macet. Kemacetan terjadi karena adanya aksi demo yang digelar Roy Suryo Cs menuntut Jokowi diadili.

Kemacetan terjadi dari arah Semanggi menuju Slipi. Sementara di arah sebaliknya arus lalu lintasnya terpantau padat cenderung ramai. Namun, kemacetan di Jalan Gatot Subroto itu hanya terjadi di jalur arteri saja, tidak di Tol Dalam Kota Jakarta.

Puluhan massa demo tepat di depan Gedung DPR RI. Polisi pun membuat pagar agar para demonstran tidak sampai ke jalanan. 

Roy Suryo Cs pun terlihat melakukan orasinya secara bergantian di atas mobil komando.

Rombongan Roy Suryo Cs itu datang dengan berjalan kaki ke depan Gedung DPR RI dari arah Gerbang Pemuda. Rombongan berjalan kaki dengan diawali satu mobil komando berjalan di bagian depan.

