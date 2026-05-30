Jokowi Diminta Tunjukan Ijazah untuk Akhiri Polemik, PDIP: Nggak Usah Pakai Drama di Pengadilan!

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menilai, cara untuk mengakhiri polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menunjukan ke publik. Menurutnya, polemik itu tak perlu diakhiri penuh drama di pengadilan.

"Paling enak itu nggak usah pakai drama-drama. Heeh, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya," ujar Djarot saat ditemui di sela-sela acara Pembekala dan Bimtek DPRD F-PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Djarot pun mengaku siap untuk menunjukan ijazahnya bila dipertanyakan. "Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda, jadi itu aja misalkan gitu ya," ucap Djarot.

Namun demikian, Djarot menilai, Jokowi perlu untuk menunjukan ijazah agar segera dapat mengakhiri polemik di masyarakat.

"Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya gitu ya. Jadi monggo," tegas Djarot.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.