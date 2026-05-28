MRT Jakarta Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Harmoni hingga September 2026

JAKARTA - MRT Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, mulai 25 Mei hingga 27 September 2026 seiring pengerjaan proyek MRT Jakarta Fase 2A CP202. Pengalihan arus dilakukan terutama untuk kendaraan yang menuju kawasan Kota.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi MRT Jakarta @mrtjkt. Rekayasa lalu lintas diterapkan di area Stasiun Harmoni sebagai bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A paket kontrak CP202.

Dalam keterangannya, MRT Jakarta menjelaskan proyek Fase 2A CP202 mencakup pembangunan stasiun bawah tanah Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, termasuk konstruksi terowongan dari Harmoni hingga Mangga Besar.

“Manajemen rekayasa lalu lintas telah dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama Shimizu Adhi Karya Joint Venture (SAJV) selaku kontraktor pelaksana dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya,” tulis keterangan resmi MRT Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pada tahap 4.1 rekayasa lalu lintas Harmoni, sejumlah pengaturan arus kendaraan diberlakukan karena adanya pekerjaan penggalian, pekerjaan stasiun, kanal underpass, hingga pembangunan akses masuk (entrance).