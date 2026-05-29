Perbaikan Jalan Ambles di Lenteng Agung Diperkirakan Rampung 3 Hari

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:45 WIB
Jalan Lenteng Agung Amblas (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo, menyebut pihaknya akan mulai melakukan perbaikan saluran air di lokasi amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/5/2026) malam. Proses perbaikan diperkirakan memakan waktu selama dua hingga tiga hari.

“Perbaikan permanen saluran akan menggunakan box culvert beton ukuran lebar 2 meter sepanjang 16 meter sebagai pengganti konstruksi lama. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama 2–3 hari,” ujar Santo kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Menurut Santo, Dinas SDA Provinsi Jakarta bergerak cepat menangani kejadian jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis (28/5/2026) malam.

Jalan amblas dengan lebar sekitar 3 meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air yang berada di bawah badan jalan.

“Saluran tersebut merupakan infrastruktur lama yang mengalami penurunan kondisi konstruksi akibat musim hujan,” tuturnya.

 

