JAKARTA - Dinas Perhubungan Jakarta melakukan antisipasi kemacetan imbas amblesnya sebagian ruas Jalan Raya Lenteng Agung pada Jumat (29/5/2026). Petugas telah melakukan pengalihan arus lalu lintas menuju arah Depok terkait penanganan lubang tersebut.
"Kami memahami aktivitas masyarakat terganggu akibat kondisi jalan ambles ini. Karena itu, pengaturan lalu lintas dan pengalihan arus segera dilakukan untuk mengurangi kepadatan sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga," kata Plh. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Ujang Hermawan kepada wartawan, Jumat.
Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan sebagai langkah penanganan darurat sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Sebab, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan kejadian ini.
Ujang mengimbau masyarakat agar bisa menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses penanganan berlangsung. Masyarakat diminta tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi dan sebisa mungkin menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan.
"Kami terus memantau situasi di lapangan, dan Dinas SDA serta Bina Marga Jakarta sedang mempercepat proses penanganan agar kondisi lalu lintas dapat kembali normal," katanya.
Adapun rekayasa lalu lintas yang diterapkan adalah sebagai berikut:
(Rahman Asmardika)
