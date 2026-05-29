Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Raya Lenteng Agung Ambles, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Digunakan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:37 WIB
Jalan Raya Lenteng Agung Ambles, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Digunakan
Lubang di Jalan Raya Lenteng Agung.
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan Jakarta melakukan antisipasi kemacetan imbas amblesnya sebagian ruas Jalan Raya Lenteng Agung pada Jumat (29/5/2026). Petugas telah melakukan pengalihan arus lalu lintas menuju arah Depok terkait penanganan lubang tersebut.

"Kami memahami aktivitas masyarakat terganggu akibat kondisi jalan ambles ini. Karena itu, pengaturan lalu lintas dan pengalihan arus segera dilakukan untuk mengurangi kepadatan sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga," kata Plh. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Ujang Hermawan kepada wartawan, Jumat.

Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan sebagai langkah penanganan darurat sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Sebab, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan kejadian ini.

Ujang mengimbau masyarakat agar bisa menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses penanganan berlangsung. Masyarakat diminta tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi dan sebisa mungkin menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan.

"Kami terus memantau situasi di lapangan, dan Dinas SDA serta Bina Marga Jakarta sedang mempercepat proses penanganan agar kondisi lalu lintas dapat kembali normal," katanya.

Adapun rekayasa lalu lintas yang diterapkan adalah sebagai berikut:

  • Kendaraan roda dua masih dapat melintas melalui lajur paling kanan di Jalan Raya Lenteng Agung.
  • Pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan roda dua dilakukan secara situasional melalui Jalan Gardu, Jalan H. Shibi IV, Jalan H. Shibi II, Jalan H. Shibi, Jalan H. Compek, lalu keluar ke Jalan Akses UI atau ke Jalan Mardhotillah, kemudian kembali ke Jalan Raya Lenteng Agung.
  • Kendaraan roda empat dengan tujuan UI atau Depok dialihkan untuk putar balik di Perlintasan KA Universitas Pancasila (JPL 23), kemudian melintas melalui Jalan Lenteng Agung Barat – Jalan Kahfi II – Jalan Tanah Baru – Depok Sawangan.
  • Kendaraan roda empat bertonase besar dialihkan dari Simpang Jalan TB Simatupang ke arah barat melalui Jalan Tol Desari, maupun ke arah timur melalui Jalan Raya Bogor atau Jalan Tol Jagorawi.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221395//viral-RrWy_large.jpg
Truk Tanah Terperosok ke Sinkhole di Jalan Raya Lenteng Agung, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221387//jalan_raya_lenteng_agung_ambles-8CxR_large.jpg
Jalan Raya Lenteng Agung Ambles Selebar Tiga Meter, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221382//jalan_lenteng_agung_amblas-1qiG_large.JPG
Jalan Lenteng Agung Amblas, Polisi Belum Lakukan Pengalihan Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221374//viral-5Rc1_large.jpg
Jalan Raya Lenteng Agung Jaksel Ambles, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221217//mrt_jakarta-DyiI_large.jpg
MRT Jakarta Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Harmoni hingga September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218743//viral-RyrG_large.jpg
Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas pada Minggu 17 Mei, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement