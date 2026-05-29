Polisi Sita Ratusan Pil Terlarang saat Patroli di Kawasan Blok M

JAKARTA - Personel Brimob Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, bersama Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan apel gabungan, dalam rangka patroli antisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026) dini hari.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto mengatakan, keikutsertaan Brimob dalam patroli gabungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap jajaran kewilayahan dalam menjaga situasi kamtibmas.

“Personel Brimob turut memperkuat patroli gabungan bersama Polres Metro Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi kepolisian untuk mencegah gangguan kamtibmas, khususnya pada malam hingga dini hari,” ujar Henik.

Personel gabungan melaksanakan patroli menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah Kebayoran Baru dan sekitarnya, mulai dari Jalan Barito, Melawai Raya, Panglima Polim, Wijaya, Iskandarsyah, hingga Pattimura.

Patroli tersebut menyasar potensi gangguan kamtibmas seperti tawuran warga, geng motor, serta kejahatan 3C, yakni curas, curat, dan curanmor.