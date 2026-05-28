Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Beberkan Motif WNA Brunei Tewas di Blok M, Pelaku Emosi karena Kesalahpahaman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |17:05 WIB
Polisi Beberkan Motif WNA Brunei Tewas di Blok M, Pelaku Emosi karena Kesalahpahaman
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkap motif penganiayaan, yang menyebabkan warga negara asing (WNA) asal Brunei Darussalam berinisial MHF (30) tewas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Korban diduga dianiaya oleh influencer asal Brunei berinisial MIA (33) akibat kesalahpahaman yang memicu emosi pelaku.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan diduga karena tersangka tersulut emosi. Peristiwa ini berawal dari kesalahpahaman antara tersangka dengan salah satu saksi," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, korban awalnya berniat membela saksi sehingga terjadi adu mulut antara korban dan tersangka. Sebelum kejadian, korban juga sempat mengirim pesan suara atau voice note bernada tantangan berkelahi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221218//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-gaQJ_large.jpg
Kronologi Selebgram Woodyrman Aniaya WN Brunei hingga Tewas di Blok M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221198//kasus_perusakan-G7UI_large.jpg
Cekcok di Tol JORR Berujung Perusakan, Sopir Taksi Online Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/338/3221032//ilustrasi-8VBA_large.jpg
Selebgram Penganiaya WN Brunei hingga Tewas Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/338/3221021//momen_penangkapan_mia_oleh_polisi-IFZf_large.jpg
Detik-Detik Polisi Tangkap Selebgram Brunei Terkait Penganiayaan yang Tewaskan WNA di Blok M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220951//kompol_andaru_rahutomo-RpHQ_large.JPG
Polisi Bongkar Live Streaming Porno Berkedok Challenge di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220919//anggota_taud_afif_abdul_qoyim_menilai_penanganan_perkara_andrie_yunus_oleh_polda_metro_jaya_berlarut_larut_dan_tidak_transparan-3guN_large.jpg
Polda Metro Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement