Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita Muda di Hotel Kawasan Kebayoran Baru

JAKARTA - Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita muda berinisial L (20) yang ditemukan tewas di salah satu hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Benar, terduga pelaku sudah diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Sabtu (30/5/2026).

Budi Hermanto mengungkapkan, saat ditemukan pada Jumat, 29 Mei 2026 tersebut, terdapat bercak darah di jasad korban.

"Korban ditemukan oleh petugas hotel dalam kondisi terlentang di lantai dan ada darah," ujar Budi.

Sebelumnya, polisi menyatakan ada luka yang ditemukan pada bagian kepala korban saat pemeriksaan awal di lokasi kejadian.

Korban diketahui merupakan perempuan muda berinisial L yang diperkirakan masih berusia sekitar 20 tahun.

(Rahman Asmardika)

