Tragis! Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kontrakan, Ada Luka Sayat di Leher

JAKARTA – Seorang wanita berinisial DA (36) ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (21/3/2026) subuh.

Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardi, mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh ibu dan kakaknya yang datang ke lokasi untuk mengecek kondisi korban.

“Saksi, yaitu kakak korban, datang untuk mengecek. Kemudian ibu korban menyuruh kakak korban membuka pintu. Saat itu korban ditemukan sudah meninggal dunia di lantai dengan kondisi darah mengering,” ujar Ressa.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, kakak korban terakhir kali bertemu dengan korban pada Kamis (19/3). Polisi juga mendapatkan informasi dari sejumlah saksi bahwa mantan pasangan korban sempat terlihat bersama korban sebelumnya.