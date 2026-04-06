Penasihat Kapolri Soroti Pengungkapan Kasus Pembunuhan WN Ukraina di Bali

Penasihat Kapolri Soroti Pengungkapan Kasus Pembunuhan WN Ukraina di Bali
JAKARTA - Kasus pembunuhan warga negara asing (WNA) asal Ukraina Ihor Komarav (28) di Bali terungkap sebagai kejahatan terencana yang melibatkan tujuh pelaku lintas negara. Dari jumlah tersebut, enam tersangka kini buron ke luar negeri.

Kapolda Bali, Irjen Daniel Adityajaya mengatakan, seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan rangkaian penyelidikan intensif di enam lokasi berbeda.

"Setelah melakukan rangkaian kegiatan yang cukup panjang dan kerja keras dari penyidik, kami menetapkan tujuh tersangka yang semuanya adalah warga negara asing," ujar Irjen Daniel.

Dari tujuh tersangka tersebut, enam di antaranya kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena masih buron.

Sementara itu, Penasihat Ahli Kapolri, Edi Hasibuan mengapresiasi Polda Bali karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut.

"Kita apresiasi dan sampaikan terima kasih kepada Kapolda Bali beserta jajaran yang telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan internasional yang didalangi tujuh WNA di wilayah Bali," kata Edi Hasibuan kepada Okezone, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, pengungkapan kasus ini tidak mudah mengingat para pelaku merupakan warga negara asing dari berbagai negara. Untuk memburu para pelaku yang kabur, polisi juga telah menggandeng kepolisian internasional.

"Polda Bali sudah meminta bantuan kepolisian internasional, untuk membantu penangkapan pelaku yang masih buron," ujarnya.

 

