WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori Ternyata Penjual Parfum di Mangga Dua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |08:22 WIB
WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori Ternyata Penjual Parfum di Mangga Dua
Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya AKP Fechy J Atupah (foto: Okezone)
JAKARTA – Sosok pria berinisial F, warga negara Irak yang sehari-hari dikenal sebagai penjual parfum di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, kini menjadi sorotan. Ia ditangkap polisi karena diduga membunuh DA (37), cucu seniman senior Mpok Nori, di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Selama ini, pelaku diketahui beraktivitas seperti pedagang pada umumnya. Ia menjajakan parfum di pusat perdagangan dan telah tinggal di Indonesia selama kurang lebih sembilan tahun.

Namun, di balik kesehariannya itu, polisi mengungkap fakta mengejutkan. F kini harus berhadapan dengan hukum setelah diduga terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan korban dengan luka sayatan di bagian leher.

Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Fechy J. Atupah, mengatakan pihaknya masih mendalami latar belakang pelaku, termasuk aktivitasnya selama tinggal di Indonesia.

“Dia WNA, sudah sekitar sembilan tahun tinggal di Indonesia. Informasinya bekerja sebagai penjual parfum di Mangga Dua,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/338/3208476//wn_irak-ZGBh_large.jpg
WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori Ditangkap, Polisi Gandeng Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/33/3208459//cucu_mpok_nori-EOVH_large.JPG
Ketua RT Sempat Pergoki WNA Pembunuh Cucu Mpok Nori: Masih Sopan dan Menyapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/33/3208448//cucu_mpok_nori-lQXz_large.JPG
Sebelum Meninggal, Cucu Mpok Nori Ternyata Pernah Alami 3 Kali Keguguran karena Tekanan Psikis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/33/3208419//makam_cucu_mpok_nori-K2xr_large.JPG
Keluarga Bantah Cucu Mpok Nori Selingkuh Sebelum Meninggal di Tangan Mantan Suami Siri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/33/3208412//penemuan_jasad_cucu_mpok_nori-f28p_large.JPG
Kronologi Penemuan Jasad Cucu Mpok Nori yang Tewas di Tangan Mantan Suami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208406//lokasi_pembunuhan_cucu_mpo_nori-ya0d_large.jpg
Terungkap, Suami Cucu Mpok Nori Pernah KDRT hingga Coba Bunuh Diri
