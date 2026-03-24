WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori Ditangkap, Polisi Gandeng Imigrasi

JAKARTA – Polisi menangkap warga negara Irak berinisial F yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap DA (37), cucu seniman senior Mpok Nori, di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Fechy J. Atupah menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait proses hukum, status kependudukan, hingga kemungkinan deportasi terhadap pelaku.

“Tentu, pasti kita koordinasikan dengan Imigrasi dan juga kedutaan. Kedutaan sudah kami surati kemarin,” kata AKP Fechy J. Atupah, Selasa (24/3/2026).

“Dia punya paspor. Karena itu, nanti kita pasti koordinasi dulu dengan Imigrasi untuk memastikan statusnya, apakah benar masuk Indonesia secara sah atau tidak. Itu akan kita pastikan setelah koordinasi,” sambungnya.

Ia menambahkan, pelaku mengaku hanya bisa berbahasa Inggris dan Arab, meski sudah sekitar sembilan tahun tinggal di Indonesia. Pelaku diketahui bekerja sebagai penjual parfum di kawasan Mangga Dua.

“Dia WNA dan sudah sekitar sembilan tahun di Indonesia menggunakan KITAS dan KITAP. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait dokumen tersebut,” jelasnya.