Jejak Pelarian WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori hingga Tertangkap!

JAKARTA - Polisi menyampaikan warga negara (WN) Irak berinisial F, sempat kabur ke Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat setelah membunuh mantan istri sirinya yang merupakan cucu seniman Mpok Nori, yakni DA (37). Pelaku juga sempat ingin bunuh diri setelah menghabisi nyawa DA.

"Jadi pada saat dia melarikan diri, setelah membunuh itu dia sempat keluar kota ke Bogor dan Sukabumi, berpindah-pindah," kata Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Fechy J Atupah, Senin (23/3/2026).

Fechy menuturkan, pelaku sempat mau bunuh diri saat berada di Sukabumi. Namun, niat itu diurungkan lalu kabur ke Sumatera.

"Pada saat di Sukabumi dia memang sempat mau bunuh diri, tapi diurungkan niatnya kemudian dia memilih untuk pergi ke Pulau Sumatera," ujarnya.

Kemudian, berhasil ditangkap petugas saat naik bus. Ia menambahkan, saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Pelaku dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP.