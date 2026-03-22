Wanita Dibunuh WN Irak di Cipayung Jaktim Ternyata Cucu Mpok Nori

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |16:50 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wanita berinisial DA (37) dibunuh suami sirinya yang merupakan warga negara (WN) Irak berinisial F di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban ternyata cucu dari seniman senior Mpok Nori.

"Iya benar (korban cucu Mpok Nori)," kata kakak kandung korban, Aji Dwi Cahyadi, saat dikonfirmasi, Minggu (22/3/2026).

Di sisi lain, Aji berharap pelaku yang sudah ditangkap dapat dihukum setimpal atas perbuatannya terhadap korban.

"Harapannya, inginnya dengan hukuman yang seadil-adilnya atau setimpal, dengan nyawa juga, karena perlakuan yang sangat biadab," ujar dia.

Motif

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal mengungkap motif F tega menghabisi korban. Alfian mengatakan, korban ingin berpisah, namun F menolak.

"Korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau," ujar Kombes Alfian Nurrizal, Minggu.

