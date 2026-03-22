Pelaku Pembunuhan Wanita di Kontrakan Cipayung Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial DA (37), yang ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya dengan kondisi terkunci dari dalam di Jalan Daman I, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

1. Pelaku Ditangkap

“Alhamdulillah, pelaku sudah ditangkap,” kata Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Iptu Edi Handoko saat dihubungi, Minggu (22/3/2026).

Edi belum menjelaskan sosok pelaku pembunuhan. Ia menyebutkan, saat ini kasus pembunuhan tersebut ditangani Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

“Penanganannya di Subdit Resmob Polda Metro Jaya,” ujar dia.

Sebelumnya, korban ditemukan pada Sabtu (21/3/2026), pukul 04.30 WIB. Mulanya, ibu korban berinisial B mendatangi kontrakan korban pada Sabtu (21/3/2026), pukul 03.00 WIB.

“Kemudian melihat pintu kontrakan terkunci dari dalam rumah,” Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardi dalam keterangannya dikutip Minggu (22/3/2026).

Saat itu, kakak korban berinisial A kemudian membuka pintu rumah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lantai dengan kondisi darah sudah mengering.