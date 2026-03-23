Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cucu Mpok Nori Dwintha Anggary Tewas Dibunuh WN Irak, Begini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |03:01 WIB
TKP Pembunuhan Cucu Mpok Nori/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Cucu dari seniman Betawi legendaris Mpok Nori, Dwintha Anggary (36) tewas di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban ditemukan pertama kali oleh ibunya sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat itu, pintu kamar dalam kondisi terkunci dari dalam sementara jendela terbuka. Ketika berhasil masuk ke ruangan, korban ditemukan tergeletak di lantai tanpa tanda-tanda kehidupan.

“Korban ditemukan meninggal dunia di lantai, dengan kondisi terdapat darah mengering di sekitar lokasi,” ujar Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Ressa Fiardi Marasabessy, Minggu (22/3/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik tidak menemukan adanya barang milik korban yang hilang, termasuk telepon genggamnya.

Polisi menduga pelaku adalah mantan suami siri korban berinisial FD, seorang warga negara Irak. Beberapa jam setelah jasad korban ditemukan, aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Fuad.

Pelaku berhasil ditangkap di ruas Tol Tangerang–Merak sekitar pukul 13.30 WIB pada hari yang sama. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polsek Cipayung bersama penyidik Polda Metro Jaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208314//mayat-e1jN_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement