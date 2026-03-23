Cucu Mpok Nori Dwintha Anggary Tewas Dibunuh WN Irak, Begini Kronologi Lengkapnya!

JAKARTA - Cucu dari seniman Betawi legendaris Mpok Nori, Dwintha Anggary (36) tewas di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban ditemukan pertama kali oleh ibunya sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat itu, pintu kamar dalam kondisi terkunci dari dalam sementara jendela terbuka. Ketika berhasil masuk ke ruangan, korban ditemukan tergeletak di lantai tanpa tanda-tanda kehidupan.

“Korban ditemukan meninggal dunia di lantai, dengan kondisi terdapat darah mengering di sekitar lokasi,” ujar Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Ressa Fiardi Marasabessy, Minggu (22/3/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik tidak menemukan adanya barang milik korban yang hilang, termasuk telepon genggamnya.

Polisi menduga pelaku adalah mantan suami siri korban berinisial FD, seorang warga negara Irak. Beberapa jam setelah jasad korban ditemukan, aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Fuad.

Pelaku berhasil ditangkap di ruas Tol Tangerang–Merak sekitar pukul 13.30 WIB pada hari yang sama. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polsek Cipayung bersama penyidik Polda Metro Jaya.