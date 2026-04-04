Kasus 4 Pekerja Tewas di Jaksel, Polisi Telusuri CCTV dan Saksi

JAKARTA - Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, mengatakan polisi tengah mengusut ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tewasnya empat pekerja proyek bangunan di kawasan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Sedang dilakukan pengusutan terkait ada tidaknya unsur pidana. Saat ini juga sedang ditelusuri CCTV di sekitar lokasi serta keterangan dari saksi-saksi," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, polisi menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi yang diduga merekam peristiwa tersebut. Selain itu, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga tengah dilakukan.

Ia menambahkan, dalam peristiwa tersebut empat orang meninggal dunia, sementara tiga orang lainnya mengalami sesak napas dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.

Adapun empat pekerja yang tewas masing-masing berinisial YN (32), warga asal Subang; MW (62), warga asal Cianjur; TS (63), warga asal Bandung Barat; dan MF (19), warga asal Bandung Barat.

Sementara itu, tiga korban yang mengalami sesak napas berinisial UJ (41), AJ (37), dan SN (63), yang seluruhnya merupakan warga asal Purwakarta.

(Awaludin)

