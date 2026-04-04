Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus 4 Pekerja Tewas di Jaksel, Polisi Telusuri CCTV dan Saksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |16:35 WIB
Pekerja tewas (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, mengatakan polisi tengah mengusut ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tewasnya empat pekerja proyek bangunan di kawasan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Sedang dilakukan pengusutan terkait ada tidaknya unsur pidana. Saat ini juga sedang ditelusuri CCTV di sekitar lokasi serta keterangan dari saksi-saksi," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, polisi menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi yang diduga merekam peristiwa tersebut. Selain itu, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga tengah dilakukan.

Ia menambahkan, dalam peristiwa tersebut empat orang meninggal dunia, sementara tiga orang lainnya mengalami sesak napas dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.

Adapun empat pekerja yang tewas masing-masing berinisial YN (32), warga asal Subang; MW (62), warga asal Cianjur; TS (63), warga asal Bandung Barat; dan MF (19), warga asal Bandung Barat.

Sementara itu, tiga korban yang mengalami sesak napas berinisial UJ (41), AJ (37), dan SN (63), yang seluruhnya merupakan warga asal Purwakarta.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210565//kasus_pekerja_tewas-9zBs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/338/3208479//panit_2_subdit_resmob_polda_metro_jaya_akp_fechy_j_atupah-CUiQ_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/340/3208208//penemuan_mayat-vn9j_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/338/3208198//penemuan_mayat_wanita-sHFo_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205746//mayar-ZypR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204886//bareskrim_polri-VroR_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement