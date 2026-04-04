Polisi Olah TKP Kasus 4 Pekerja Tewas di Tanjung Barat

JAKARTA - Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait tewasnya empat pekerja proyek bangunan di kawasan Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Chepy Rusmanto mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan aparat kepolisian di lokasi kejadian.

"Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain mengamankan TKP, memasang garis polisi (police line), serta tim identifikasi melakukan olah TKP di lokasi," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Selain itu, polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan mengevakuasi para korban ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Empat korban meninggal dunia masing-masing berinisial YN (32), warga Subang; MW (62), warga Cianjur; TS (63), warga Bandung Barat; dan MF (19), warga Bandung Barat.

Sementara itu, tiga korban lainnya yang mengalami sesak napas berinisial UJ (41), AJ (37), dan SN (63), yang seluruhnya merupakan warga Purwakarta, saat ini masih menjalani perawatan medis.