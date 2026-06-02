Polisi Bakal Periksa Influencer Promosikan Travel Umrah PT Hanania

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |17:35 WIB
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin (foto: Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah influencer untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dalam kasus dugaan penipuan yang melibatkan Direktur Utama Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan (ASF).

Pemeriksaan dilakukan karena para influencer tersebut diketahui, turut mempromosikan paket perjalanan umrah yang ditawarkan PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group.

“Tentunya kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang dipertanyakan, para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Khazanah Tamma Internasional tersebut atau Hanania Group,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Iman menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal dan pemeriksaan terhadap tersangka, sebagian dana yang dihimpun dari calon jemaah diduga digunakan untuk kepentingan di luar penyelenggaraan perjalanan umrah.

“Dalam proses penyelidikan awal, hasil dari pengambilan keterangan terhadap terduga tersangka saat ini, uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan perjalanan umrah para jamaah,” ujarnya.

 

