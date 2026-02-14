Macet Parah! Simpang Gadog Arah Puncak Ditutup Sementara, Polisi Berlakukan One Way

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaporkan penutupan sementara akses Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak di Jalan Tol Jagorawi pada Sabtu (14/2/2026) pukul 14.00 WIB. Kemacetan di Puncak akibat libur panjang.

Penutupan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas menuju kawasan Puncak. Sementara itu, di jalur arteri Puncak diberlakukan sistem satu arah dengan prioritas kendaraan yang turun menuju Gadog.

"Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak ditutup sementara, dijalan arteri puncak diberlakukan satu arah prioritas turun arah Gadog," tulis PT Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Sementara, penutupan ini imbas kepadatan lalu lintas ini akibat meningkatnya mobilitas masyarakat dalam rangka libur panjang akhir pekan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, hingga Selasa, 17 Februari 2026.

Selain itu, kondisi lalu lintas di sejumlah titik Tol Jagorawi terpantau padat akibat tingginya volume kendaraan. Kemacetan terjadi di ruas TMII KM 05 hingga Kalicipinang KM 03, serta Cililitan KM 02 hingga Cawang KM 00.