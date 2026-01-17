Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Akhir Pekan, Ribuan Kendaraan Mengular ke Puncak Bogor

Wildan Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |12:54 WIB
Libur Panjang Akhir Pekan, Ribuan Kendaraan Mengular ke Puncak Bogor
Kendaraan mengular ke Puncak, Bogor (Foto: Wildan Hidayat/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Cisarua, Bogor mengalami peningkatan, pada momen libur panjang akhir pekan, Sabtu (17/1/2026). Ribuan kendaraan dari arah Jakarta mengular dari exit Tol Ciawi hingga Megamendung 

Kemacetan terjadi sekitar 3 kilometer. Sementara rekayasa lalu lintas dilakukan berupa ganjil genap dan one way menuju kawasan wisata Puncak pada Sabtu pagi.

Dari pantauan udara, ribuan kendaraan keluar dari exit Tol Ciawi dan dari arah Bogor menuju kawasan wisata Puncak mengular. 

Antrean panjang kendaraan ini terjadi seiring dengan bertepatan hari libur nasional Isra Mikraj pada Jumat 16 Januari kemarin yang bertepatan dengan llibur akhir pekan.

Meningkatnya jumlah volume kendaraan membuat Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 hingga pukul 7.30 WIB. Sedangkan proses one way dari arah Jakarta menuju Puncak dilakukan mulai pukul 8.00 WIB.

Berdasarkan data masuk dari Gerbang Tol Ciawi, sekitar 2 ribu kendaraan dari arah Jakarta masuk melalui Tol Jagorawi dan keluar di Gerbang Tol Ciawi menuju Gadog.

(Arief Setyadi )

      
