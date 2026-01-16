Libur Panjang Isra Miraj, Lalu Lintas Puncak Bogor Padat

BOGOR – Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, menyebabkan peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Kepadatan arus lalu lintas terpantau terjadi di Simpang Gadog sejak Jumat (16/1/2026) pagi.

Antrean panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Jakarta yang hendak menuju kawasan wisata Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan parah, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

Rekayasa yang dilakukan antara lain penerapan sistem ganjil genap serta pemberlakuan one way atau satu arah dari Jakarta menuju Puncak pada Jumat pagi. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan kendaraan dan mencegah penumpukan di jalur utama.

Berdasarkan data kepolisian, jumlah kendaraan yang masuk melalui Exit Tol Ciawi menuju Puncak tercatat mencapai lebih dari 2.000 kendaraan hanya dalam kurun waktu dua jam.