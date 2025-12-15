Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan situasi dan perkembangan terkini terkait penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Polri telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa beras sebanyak 224 ton.

“Kemudian untuk bantuan kemanusiaan, kami mengirimkan 224 ton beras,” kata Sigit dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Sigit menyebutkan, selain itu, Polri juga telah mengerahkan berbagai logistik yang dibutuhkan korban bencana, yakni air mineral sebanyak 12.166, gas LPG, serta penambahan perangkat internet. Lampu penerangan sebanyak 685 unit, genset 44 unit, pompa 239 unit, dan solar panel 19.000 unit.

Di sisi lain, Polri juga mendirikan posko pengungsian tanggap bencana yang hingga saat ini berjumlah 91 posko yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Kemudian juga posko penyaluran logistik ada 32 posko yang kami siapkan. Selanjutnya, ada 41 posko kesehatan yang kami siapkan. Di awal-awal, karena memang sangat dibutuhkan untuk komunikasi, kami membagikan 85 unit Starlink. Kemudian kami siapkan 21 unit dapur lapangan untuk membantu masyarakat yang ada di pengungsian,” papar Sigit.

Selanjutnya, kata Sigit, Polri juga menyiapkan 80 perahu karet, mobil toilet portabel, serta cold storage dan kantong jenazah sebanyak 120 unit, kendaraan roda dua dan roda empat, serta sling untuk kebutuhan penyeberangan.

“Boat baling-baling 6 unit, tangki air bersih 400 unit, dan kami rencanakan menjadi 1.000 unit. Selanjutnya, kami juga telah melayani kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan. Ada 24.439 korban yang sudah kami layani, termasuk pemeriksaan DVI terhadap 1.015 korban bencana,” pungkas Sigit.

(Arief Setyadi )