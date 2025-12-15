Prabowo Sindir Pejabat Cuma Foto-Foto di Lokasi Bencana: Rakyat Jangan Jadi Objek!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyindir para pejabat maupun tokoh yang memanfaatkan bencana hanya sebagai “wisata”. Ia meminta para pejabat tidak sekadar mengambil foto untuk pencitraan dan sekadar dianggap hadir.

Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Hadir para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dan lembaga.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya!” kata Prabowo.

Prabowo meminta para pejabat dan tokoh melakukan tindakan sebaliknya, yakni datang ke lokasi untuk benar-benar memberikan bantuan kepada para korban.

“Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan!” kata Prabowo.

“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu, mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portofolio ke situ,” lanjut Prabowo.

Pernyataan Prabowo tersebut bukan tanpa sebab. Ia melihat sendiri adanya kecenderungan kehadiran pejabat di lokasi bencana hanya untuk melakukan pencitraan.

“Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak,” kata Prabowo.

(Arief Setyadi )