Polisi Beberkan Kelompok Begal yang Kerap Beraksi di Jakarta

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kelompok para pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah Jakarta. Pasalnya, mereka sebagian besar berasal dari Sumatera.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, para pelaku datang dan membentuk jaringan kejahatan yang beroperasi di Jakarta serta kawasan sekitarnya.

"Kelompok yang tadi dipertanyakan, sebagian besar adalah kelompok para pelaku kejahatan dari wilayah Sumatera," kata Iman, Rabu (20/5/2026).

Tak hanya dari Sumatera, polisi juga mendapati sejumlah pelaku berasal dari daerah penyangga Jakarta yang ikut masuk dalam jaringan kriminal jalanan.

"Ada juga dari wilayah-wilayah penyangga daerah ibu kota," ujar Iman.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap dua tersangka begal yang sempat viral di media sosial. Kedua pelaku, JF dan AS, tengah bersembunyi di Pasar Rebo, Jakarta Timur.