HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Bentuk Petugas PPSU Khusus Tangkap Ikan Sapu-sapu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |15:05 WIB
Petugas saat mencari ikan sapu sapu (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membentuk Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) khusus untuk menangani maraknya ikan sapu-sapu di perairan Ibu Kota.

Langkah ini diambil menyusul tingginya populasi ikan sapu-sapu yang dinilai mengancam ekosistem sungai di Jakarta.

"Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sapu-sapu. Kalau tidak, ekosistem air Jakarta bisa rusak," ujar Pramono di Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, populasi ikan sapu-sapu di kali dan sungai Jakarta kini telah melampaui 60%. Bahkan, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), angkanya disebut telah menembus lebih dari 70%.

"KKP melaporkan lebih dari 70 persen, tapi saya masih menyampaikan lebih dari 60 persen," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan operasi serentak penangkapan ikan sapu-sapu di lima wilayah kota administratif pada Jumat (17/4). Dari operasi tersebut, total 6,5 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap.

 

Viral Lagu 'Erika' HMT ITB, Pramono Akui Pernah Nyanyikan saat Kuliah
MUI: Ikan Sapu-Sapu Dikubur Hidup-Hidup Tak Sesuai Prinsip Islam
Tawuran di Petamburan Pecah 3 Hari Berturut-turut, Pramono Bidik Dalangnya
Mobil dan Motor Listrik Tak Lagi Otomatis Bebas Pajak, Pemprov DKI Siapkan Insentif
6,98 Ton Ikan Sapu-Sapu Ditangkap dalam Operasi Pembersihan di Jakarta
Penyebab Pramono Anung Percaya Diri Jakarta Gelar FIA Rallycross World Cup 2026
