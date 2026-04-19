Pramono Bakal Bentuk Petugas PPSU Khusus Tangkap Ikan Sapu-sapu

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membentuk Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) khusus untuk menangani maraknya ikan sapu-sapu di perairan Ibu Kota.

Langkah ini diambil menyusul tingginya populasi ikan sapu-sapu yang dinilai mengancam ekosistem sungai di Jakarta.

"Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sapu-sapu. Kalau tidak, ekosistem air Jakarta bisa rusak," ujar Pramono di Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, populasi ikan sapu-sapu di kali dan sungai Jakarta kini telah melampaui 60%. Bahkan, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), angkanya disebut telah menembus lebih dari 70%.

"KKP melaporkan lebih dari 70 persen, tapi saya masih menyampaikan lebih dari 60 persen," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan operasi serentak penangkapan ikan sapu-sapu di lima wilayah kota administratif pada Jumat (17/4). Dari operasi tersebut, total 6,5 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap.