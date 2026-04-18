6,98 Ton Ikan Sapu-Sapu Ditangkap dalam Operasi Pembersihan di Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 6,98 ton ikan sapu-sapu ditangkap dalam operasi pembersihan spesies ikan invasif di kawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ribuan kilogram ikan tersebut ditangkap dalam operasi yang digelar serentak di lima wilayah administratif Jakarta, Jumat (17/4/2026).

"Kegiatan operasi penangkapan ikan sapu-sapu telah dilaksanakan secara serentak oleh lima wilayah kota pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026 pukul 07.30-11.00 WIB. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh mencapai 6,98 ton," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, Jumat.

Secara rinci, terdapat 68.880 ekor ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap. Ikan-ikan yang berhasil ditangkap kemudian langsung dikubur di tanah.

"Jumlah total ikan sapu-sapu yang ditangkap 68.880 ekor," tambah Hasudungan.

Ia memaparkan wilayah dengan tangkapan terbanyak berada di Jakarta Selatan. Operasi pembersihan yang dilakukan di Pintu Air Outlet Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, ini berhasil menangkap 63.600 ekor.

Rincian operasi pembersihan ikan sapu-sapu di Jakarta sepanjang Jumat:

Jakarta Utara

Lokasi: Saluran PHB RW 06, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading

Ekor: 545

Kilogram: 271