Tergolong Beracun dan Berbahaya, Limbah Medis Perlu Ditangani Lebih Serius

BANYUWANGI - Penanganan limbah medis harus ditangani dengan serius karena tergolong kategori bahan beracun dan berbahaya (B3). Limbah ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan jika dikelola Hanya seperti sampah pada umumnya.

Sub Koordinator Analis dan Standarisasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, Purwaningsih menuturkan bahwa pengolahan limbah medis di wilayahnya cukup baik. Namun masih ada kendala perihal sumber daya manusia serta storage penyimpanan limbah.

Pihaknya pun menilai peran CSR dalam pengolahan limbah medis di Banyuwangi sangat membantu. Harapannya kolaborasi antar stakeholder dapat menyelesaikan permasalahan penanganan limbah di Banyuwangi.

"Sudah bagus, sudah membantu kami selaku pemerintah untuk pengelolaan limbah B3. Harapan kami, karena ada keterbatasan dana dan anggaran sosialisasi, kami berharap CSR dari pihak ketiga, kalau bisa ada kendaraan (pengangkut) B3," ucapnya dalam Workshop Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes Secara Terpadu dan Terintegrasi, Banyuwangi, dikutip Minggu (10/12/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Endang Sri Lestari juga mengutarakan kendala yang harus dihadapi untuk penanganan limbah, yakni soal akses pengangkutan serta penyimpanan limbah di daerah pelosok. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah setempat.

"Itu ada kendala bagaimana pengangkutannya karena sesuai regulasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Semoga ini bisa diselesaikan," imbuhnya.

Terkait sejumlah kendala tersebut, General Manager PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), Yurnalisdel menilai semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, diperlukan pemahaman yang sama antara penghasil limbah, pelaku industri dan regulator dalam pengelolaannya.

"PPLI dengan fasilitas yang dimiliki siap bersinergi dengan berbagai instansi fasilitas layanan kesehatan disini dalam pengelolaan limbah medisnya," kata Yurnalisdel

Untuk penanganan limbah medis sendiri, lanjut pria yang akrab disapa Fadel itu PPLI dalam pemusnahan limbah medis menggunakan teknologi ramah lingkungan berupa insinerator teknologi terbaru yang memiliki kapasitas 50 ton per hari dengan sistem pemantauan emisi yang terus menerus melalui penerapan teknologi continuous emission monitoring system (CEMS).