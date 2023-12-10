Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tergolong Beracun dan Berbahaya, Limbah Medis Perlu Ditangani Lebih Serius

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:35 WIB
Tergolong Beracun dan Berbahaya, Limbah Medis Perlu Ditangani Lebih Serius
Penanganan limbah medis. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Penanganan limbah medis harus ditangani dengan serius karena tergolong kategori bahan beracun dan berbahaya (B3). Limbah ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan jika dikelola Hanya seperti sampah pada umumnya.

Sub Koordinator Analis dan Standarisasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, Purwaningsih menuturkan bahwa pengolahan limbah medis di wilayahnya cukup baik. Namun masih ada kendala perihal sumber daya manusia serta storage penyimpanan limbah.

Pihaknya pun menilai peran CSR dalam pengolahan limbah medis di Banyuwangi sangat membantu. Harapannya kolaborasi antar stakeholder dapat menyelesaikan permasalahan penanganan limbah di Banyuwangi.

 BACA JUGA:

"Sudah bagus, sudah membantu kami selaku pemerintah untuk pengelolaan limbah B3. Harapan kami, karena ada keterbatasan dana dan anggaran sosialisasi, kami berharap CSR dari pihak ketiga, kalau bisa ada kendaraan (pengangkut) B3," ucapnya dalam Workshop Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes Secara Terpadu dan Terintegrasi, Banyuwangi, dikutip Minggu (10/12/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Endang Sri Lestari juga mengutarakan kendala yang harus dihadapi untuk penanganan limbah, yakni soal akses pengangkutan serta penyimpanan limbah di daerah pelosok. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah setempat.

Foto: Dok Ist 

"Itu ada kendala bagaimana pengangkutannya karena sesuai regulasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Semoga ini bisa diselesaikan," imbuhnya.

Terkait sejumlah kendala tersebut, General Manager PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), Yurnalisdel menilai semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, diperlukan pemahaman yang sama antara penghasil limbah, pelaku industri dan regulator dalam pengelolaannya.

 BACA JUGA:

"PPLI dengan fasilitas yang dimiliki siap bersinergi dengan berbagai instansi fasilitas layanan kesehatan disini dalam pengelolaan limbah medisnya," kata Yurnalisdel

Untuk penanganan limbah medis sendiri, lanjut pria yang akrab disapa Fadel itu PPLI dalam pemusnahan limbah medis menggunakan teknologi ramah lingkungan berupa insinerator teknologi terbaru yang memiliki kapasitas 50 ton per hari dengan sistem pemantauan emisi yang terus menerus melalui penerapan teknologi continuous emission monitoring system (CEMS).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744/dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031781/diduga-sungai-tercemar-limbah-ratusan-ikan-mati-dan-warga-di-jambi-kesulitan-air-bersih-GE2R4ERExT.jpg
Diduga Sungai Tercemar Limbah, Ratusan Ikan Mati dan Warga di Jambi Kesulitan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935412/pemerintah-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-lewat-pemanfaatan-limbah-b3-t76wmsBPAY.jpg
Pemerintah Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pemanfaatan Limbah B3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/525/2924212/ppli-bilang-pemusnahan-limbah-medis-saat-ini-masih-cemari-lingkungan-SI0zSl4Ew7.jpg
PPLI Bilang Pemusnahan Limbah Medis saat Ini Masih Cemari Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/510/2911930/viral-cairan-limbah-mirip-minyak-genangi-seputaran-tugu-jogja-Uh61yjNXRo.jpg
Viral, Cairan Limbah Mirip Minyak Genangi Seputaran Tugu Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/608/2896269/heboh-pantai-di-gunungsitoli-dipenuhi-busa-bak-salju-fenomena-alam-lJttnnSjwl.jpg
Heboh Pantai di Gunungsitoli Dipenuhi Busa bak Salju, Fenomena Alam?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement