Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Sungai Tercemar Limbah, Ratusan Ikan Mati dan Warga di Jambi Kesulitan Air Bersih

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |10:39 WIB
Diduga Sungai Tercemar Limbah, Ratusan Ikan Mati dan Warga di Jambi Kesulitan Air Bersih
Sungai di Jambi diduga tercemar limbah (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Sejak sepekan ini, warga Desa Sukamaju, Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi resah. Pasalnya, air sungai yang biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari diduga tercemar limbah sebuah perusahaan kelapa sawit yang tidak jauh dari pemukiman warga.

Akibatnya, selain menimbulkan bau tak sedap juga banyak ikan di aliran sungai mati secara mendadak. Tidak hanya itu, keresahan warga makin bertambah lantaran mulai kesulitan untuk mengambil air bersih.

Salah seorang warga, Thamrin mengaku selama ini warga hanya mengandalkan air dari aliran sungai guna keperluan kebutuhan setiap harinya. "Akibat tercemar air yang diduga limbah ini, warga susah mandi, nyuci pakaian dan lainnya," ucapnya, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, sedangkan kalau kemarau air sungai kering. "Kalau tidak cepat ditangani, kami (warga) susah mendapatkan air bersih. Kami berharap tidak membuang limbah di kolam atau di sungai," ujarnya. 

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa menutup aliran limbah yang mengalir ke sungai dan kolam warga," tutur Thamrin.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Muarojambi yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744/dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/519/2936079/tergolong-beracun-dan-berbahaya-limbah-medis-perlu-ditangani-lebih-serius-d8P4rFFy3J.jpeg
Tergolong Beracun dan Berbahaya, Limbah Medis Perlu Ditangani Lebih Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935412/pemerintah-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-lewat-pemanfaatan-limbah-b3-t76wmsBPAY.jpg
Pemerintah Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pemanfaatan Limbah B3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/525/2924212/ppli-bilang-pemusnahan-limbah-medis-saat-ini-masih-cemari-lingkungan-SI0zSl4Ew7.jpg
PPLI Bilang Pemusnahan Limbah Medis saat Ini Masih Cemari Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/510/2911930/viral-cairan-limbah-mirip-minyak-genangi-seputaran-tugu-jogja-Uh61yjNXRo.jpg
Viral, Cairan Limbah Mirip Minyak Genangi Seputaran Tugu Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/608/2896269/heboh-pantai-di-gunungsitoli-dipenuhi-busa-bak-salju-fenomena-alam-lJttnnSjwl.jpg
Heboh Pantai di Gunungsitoli Dipenuhi Busa bak Salju, Fenomena Alam?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement