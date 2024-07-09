Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pegi Setiawan: Ini Anugerah dari Allah Kepada Saya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |10:32 WIB
Pegi Setiawan: Ini Anugerah dari Allah Kepada Saya
Pegi Setiawan (Foto: MNC Media)
A
A
A

BANDUNG - Rasa syukur dan bahagia tak henti-hentinya diungkapkan Pegi Setiawan setelah dinyatakan bebas dari status tersangka pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016.

Ditemui di rumah singgah di Jalan Sabang, Kota Bandung, Selasa (9/7/2024), Pegi Setiawan mengaku tidak bisa berkata-kata atas anugerah yang telah Allah berikat kepada dirinya.

"Alhamdulillah perasaannya sekarang sangat bahagia, sangat terharu, pokonya sangat sangat bahagia sekali, tidak bisa berkata-kata. Ini luar biasa, ini adalah anugerah dari Allah SWT kepada saya," ucap Pegi.

Bukan hanya rasa syukur kepada Sang Pencipta, Pegi Setiawan juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang juga tiada hentinya memberikan dukungan kepada dirinya dan keluarga.

Pegi Setiawan mengaku, dukungan yang hadir membuat dia dan keluarga menjadi lebih bersemangat dalam menghadapi setiap ujian.

"Untuk netizen, media, masyarakat Indonesia saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, berkat kalian saya lebih bersemangat dan keluarga saya juga lebih bersemangat," ungkapnya.

Pegi Setiawan juga bersyukur, kini dirinya bisa kembali berkumpul bersama keluarga tanpa terhalang lagi oleh jeruji besi.

"Alhamdulillah hari ini saya berada di sini bisa berkumpul lagi bersama keluarga itu sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
