HOME NEWS JABAR

Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky

Miftahudin , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |06:03 WIB
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
Arfan Maulana Supendi saksi pembunuhan Vina dan Eky (Foto: Miftahudin/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Sudirman, terpidana kasus pembunuhan  Vina dan Eky yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) bersama enam narapidana lainnya ternyata terungkap keberadaanya di malam peristiwa terbunuhnya sejoli tersebut. Sudirman diketahui berada di rumah, hanya 1 jam sebelum akhirnya korban ditemukan meninggal dunia.

Pemuda bernama Arfan Maulana Supendi, warga Saladara Kota Cirebon yang mengungkapkan keberadaan Sudirman di malam peristiwa terbunuhnya Vina dan Eky.

Pria yang sehari-hari bekerja di agen gas elpiji ini mengungkapkan, saat itu sekira pukul 21.00 WIB, dirinya sedang melintas di depan rumah ibu Nining tempat para narapidana menenggak minuman keras (miras).

Tidak berselang lama, dirinya juga melintas di depan rumah Sudirman. Saat itu, Sudirman yang duduk bersama adiknya, Lilis dan pamanya, Tono sempat menyapa dan berujar hendak pergi ke mana.

Usai bertemu Sudirman, dirinya tidak mengetahui lagi keberadaannya. Sampai akhirnya sekitar 22.00 korban Vina dan Eky ditemukan meninggal di jembatan fly over Talun.

Sudirman diketahui hingga saat ini belum mengajukan permohonan PK seperti yang dilakukan enam terpidana lainnya. Keberadaannya juga sulit ditemui keluarganya.

Ada yang menyebut berada di Polda Jawa Barat. Namun, ada juga yang menyebut berada di Lapas Bandung.

(Arief Setyadi )

      
