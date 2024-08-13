Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diperiksa Hampir 4 Jam, Saka Tatal Dicecar 32 Pertanyaan Terkait Kasus Vina Cirebon

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:33 WIB
Diperiksa Hampir 4 Jam, Saka Tatal Dicecar 32 Pertanyaan Terkait Kasus Vina Cirebon
Saka Tatal dipanggil Bareskrim Polri. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal telah rampung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. 

Adapun Saka Tatal tiba di Bareskrim Polri pada pukul 11.55 WIB dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Kemudian, dia keluar dan selesai menjalani pemeriksaan pada 15.51 WIB.

Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Tadjuddin Rahman mengatakan kliennya dicecar 32 pertanyaan seputar pengetahuannya mengenai peristiwa pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 silam.

"Ada 32 pertanyaan, yang paling penting pertanyaannya adalah satu apakah benar Saka mengetahui kejadian itu. Dia tidak tahu," kata Tadjuddin di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2024).

Selain mendalami pengetahuan Saka Tatal soal kasus Vina, Tadjuddin mengungkap penyidik juga mendalami soal kebenaran kesaksian Aep dan Dede.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178264//polri_tetapkan_dua_tersangka_kasus_korupsi_pt_spr_riau-4zbP_large.jpg
Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi PT SPR Riau, Rugikan Negara Rp33 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178010//jhony_boy_nababan_kuasa_hukum_selebgram_lisa_mariana_di_bareskrim_polri-5Tc9_large.jpg
Lisa Mariana Absen Pemeriksaan karena Sakit, Kuasa Hukum Ajukan Jadwal Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177140//kubu_arya_daru_ajukan_gelar_perkara_khusus-3I17_large.jpg
Kubu Arya Daru Ajukan Gelar Perkara Khusus, Keluarga Desak Kepastian Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175627//ade_armando-LCK4_large.jpg
Ade Armando Yakin Roy Suryo Cs Segera Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement