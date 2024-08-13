Diperiksa Hampir 4 Jam, Saka Tatal Dicecar 32 Pertanyaan Terkait Kasus Vina Cirebon

JAKARTA - Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal telah rampung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede.

Adapun Saka Tatal tiba di Bareskrim Polri pada pukul 11.55 WIB dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Kemudian, dia keluar dan selesai menjalani pemeriksaan pada 15.51 WIB.

Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Tadjuddin Rahman mengatakan kliennya dicecar 32 pertanyaan seputar pengetahuannya mengenai peristiwa pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 silam.

"Ada 32 pertanyaan, yang paling penting pertanyaannya adalah satu apakah benar Saka mengetahui kejadian itu. Dia tidak tahu," kata Tadjuddin di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2024).

Selain mendalami pengetahuan Saka Tatal soal kasus Vina, Tadjuddin mengungkap penyidik juga mendalami soal kebenaran kesaksian Aep dan Dede.