Viral, Cairan Limbah Mirip Minyak Genangi Seputaran Tugu Jogja

YOGYAKARTA - Cairan limbah mirip minyak muncul di kawasan Jalan AM Sangaji Jetis, Kota Yogyakarta, atau di sebelah utara Tugu Jogja, Selasa (31/10/2023) siang. Selain mengganggu pengguna jalan, peristiwa ini sempat membuat pengendara motor terjatuh.

Kejadian ini juga sempat viral di media sosial X usai sebuah akun mengunggahnya. Warganet pun mengungkapkan keluh kesah berkaitan dengan peristiwa yang ternyata sudah beberapa kali terjadi.

Yuli (41) salah satu pedagang yang berjualan di kawasan Jalan AM Sangaji mengaku limbah cair tersebut meluap sekira pukul 12.00 WIB. Namun cairan tersebut baru dibersihkan menjelang petang setelah sebelumnya hanya dibatasi dengan barrier.

"Ini sudah beberapa kali terjadi," terang dia, Selasa (31/10/2023).

Berdasarkan cerita yang dia dapat, ternyata luapan limbah cair sudah terjadi jauh sebelum dirinya berjualan. Dirinya baru berjualan hampir dua tahun di tempat tersebut.

Namun, meski baru berjualan selama dua tahun, peristiwa serupa sudah beberapa kali terjadi. Terakhir, seingat dirinya peristiwa yang sama terjadi sekira dua bulan yang lalu.

Di mana saat itu ada beberapa pengendara sepeda motor yang terjatuh usai terpeleset. Karena memang ketika cairan tersebut meluber, jalanan menjadi licin.

"Ya ada beberapa pengendara sepeda motor yang terpeleset. Ini tadi ada dua sepeda motor yang jatuh," kata dia.