HOME NEWS JABAR

Parah! Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Tak Teramati, Ternyata Alatnya Hilang Dicuri

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:57 WIB
Parah! Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Tak Teramati, Ternyata Alatnya Hilang Dicuri
Gunung Tangkuban Perahu (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Aktivitas pemantauan Gunung Tangkuban Parahu yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan Kabupaten Subang tiba-tiba tidak akurat. Setelah ditelusuri ternyata alat pemantauan atau monitoring aktivitas Gunung Tangkuban Parahu hilang dicuri.

Pencurian dan pengrusakan alat monitoring Gunung Tangkuban Parahu itu dibenarkan Ketua Pos Pengamatan Gunungapi Tangkuban Parahu, Adzan Anugrah Indiarsyah saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

"Iya betul (terjadi perusakan dan pencurian)," kata Adzan.

Rusak dan hilangnya peralatan berupa kabel jaringan dan kabel sistem power itu baru bermula ketika petugas di pos pengamatan Gunungapi Tangkuban Parahu tidak menerima data pemantauan dari lapangan berupa data CCTV, Seismik, dan GPS, Sabtu (28/10/2023) sekitar pukul 19.06 WIB.

Kemudian pada hari Senin (30/10/2023) petugas pengamatan Gunung Tangkuban Parahu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab tidak masuknya data CCTV, Seismik hingga GPS tersebut.

"Kami petugas pengamat gunungapi Tangkuban Parahu melakukan pengecekan ke lapangan. Lokasi peralatan itu berada di bangunan pos lama di puncak," ujar Adzan.

Hasilnya membuat ia dan rekannya kaget, sebab sistem power dan jaringan peralatan pemantauan Gunungapi Tangkuban Parahu telah dirusak serta dicuri sehingga mengakibatkan kerugian.

