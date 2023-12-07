Viral Gunung Tangkuban Parahu Erupsi, Ini Fakta Sebenarnya

BANDUNG BARAT - Ketua Pos Pengamatan Gunungapi Tangkuban Parahu, Adzan Anugrah Indiarsyah angkat bicara terkait video yang menunjukan erupsi di Gunung Tangkuban Perahi. Dia menegaskan, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Subang itu baik-baik saja.

Seperti diketahui dalam video yang beredar itu berdurasi 6.30 menit, terlihat hembusan abu vulkanik menjulang tinggi ke udara. Warna hitam pekat, disertai teriakan dari pedagang dan pengunjung yang panik.

"Untuk tingkat aktivitas Gunung Tangkuban Parahu, sampai saat ini masih Normal Level I," kata Adzan saat dihubungi, Kamis (7/12/2023).

Dia menegaskan video yang viral di media sosial yang menunjukan erupsi Gunung Tangkuban Parahu itu merupakan kejadian tahun 2019. "Mengenai isu video yang beredar dan viral kembali, itu kejadian erupsi (Gunung Tangkuban Parahu) tahun 2019 lalu," ungkap Adzan.

Petugas Lapangan BPBD KBB, Suheri, mengatakan saat ini kondisi di Gunung Tangkuban Parahu juga dalam keadaan normal. Pihaknya langsung mengecek usai menerima informasi tersebut.

"Saat ini kondisi di Gunung Tangkuban Parahu normal dan baik-baik saja. Kami langsung mengecek ke lokasi setelah beredar informasi tersebut bersama BPBD Kabupaten Subang dan Polsek Jalan Cagak," kata Suheri.