Satpol PP DKI Jakarta Usul Tambah 5 Ribu Petugas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |20:03 WIB
Satpol PP DKI Jakarta Usul Tambah 5 Ribu Petugas (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengusulkan penambahan jumlah personel menyusul keterbatasan petugas. Usulan ini disampaikan lantaran adanya ketimpangan antara jumlah petugas serta beban kerja masing-masing anggota.

1. Personel Terbatas

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, saat ini anggota Satpol PP dalam satu kelurahan hanya berkisar 7-10 personel. Padahal, ia menambahkan, pengamanan dan penegakan ketertiban harus berlangsung dalam 24 jam.

"Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota," ujar Satriadi dikutip Jumat (24/4/2026).

Ia menyebutkan, dalam satu kelurahan idealnya ada 18-20 personel agar pembagian sif kerja dan tugas dan fungsi Satpol PP bisa berjalan optimal. Satriada mengatakan, beban kerja berlebihan pun bisa dihindari jika jumlah personel yang ada ditambah.

"Namun, kondisi saat ini masih jauh dari standar ideal tersebut," ucapnya.

Ia mengatakan, faktor usia dan kondisi kesehatan tetap menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Saat ini, sebagian anggota bahkan telah berusia di atas 45 tahun, sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan beban kerja.

"Memang tidak semua langsung dikaitkan dengan beban kerja, tapi kondisi kekurangan personel berpotensi memperberat tugas anggota di lapangan," ucapnya.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205183/kemendagri-Zxlf_large.jpg
Kemendagri Dorong Penguatan Trantibumlinmas di HUT Satpol PP dan Satlinmas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202037/razia_miras-xbE0_large.jpg
Jelang Ramadhan, Satpol PP DKI Gencarkan Operasi Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201241/satpol_pp-awIb_large.jpg
Bahayakan Pengendara, Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
