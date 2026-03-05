Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Dorong Penguatan Trantibumlinmas di HUT Satpol PP dan Satlinmas 2026

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:38 WIB
Kemendagri Dorong Penguatan Trantibumlinmas di HUT Satpol PP dan Satlinmas 2026
Kemendagri dorong penguatan Trantibumlinmas di HUT Satpol PP dan Satlinmas 2026 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat peran strategis Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat) sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal itu terlontar di momen Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tahun 2026.

HUT kali ini mengangkat tema “Trantibumlinmas Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan”, yang menegaskan tekad bersama dalam menciptakan stabilitas sosial, kepastian hukum di daerah, serta rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum bukan hanya fungsi administratif, melainkan syarat penting bagi iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Satpol PP dan Satlinmas sejatinya memiliki posisi penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban publik, serta melindungi masyarakat di berbagai kondisi. Bahkan, dalam pengamanan kegiatan sosial-keagamaan dan penanganan situasi darurat.

 

Bukan hanya itu. Satlinmas juga ikut ambil bagian dalam kebencanaan dengan menjadi bagian vital dari sistem perlindungan masyarakat berbasis komunitas, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan, Trantibumlinmas yang tangguh adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, tanpa stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat, agenda pembangunan tidak akan berjalan optimal. 

"Oleh karena itu, penguatan kapasitas Satpol PP dan Satlinmas harus terus dilakukan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana prasarana,” ujarnya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemendagri Satpol Satpol PP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202037/razia_miras-xbE0_large.jpg
Jelang Ramadhan, Satpol PP DKI Gencarkan Operasi Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201241/satpol_pp-awIb_large.jpg
Bahayakan Pengendara, Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement