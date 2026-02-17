Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, Satpol PP DKI Gencarkan Operasi Miras

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |11:52 WIB
Jelang Ramadhan, Satpol PP DKI Gencarkan Operasi Miras
Satpol PP DKI Jakarta razia miras (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satpol PP DKI Jakarta menggencarkan operasi penertiban minuman keras (miras) ke sejumlah pedagang ilegal menjelang bulan Ramadhan 1447H. Operasi ini melibatkan TNI dan Polri.

"Penertiban minuman-minuman keras, ya selama tidak ada izin ya akan kita lakukan ke tempat yang tidak sesuai izinnya. Rutin sih, rutin pokoknya kita laksanakan di tiap lima wilayah kota seluruhnya," ucap Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, dikutip Selasa (17/2/2026).

Ia mengaku menjelang bulan puasa yang tinggal menghitung beberapa hari, operasi terhadap minuman beralkohol akan ditingkatkan. "Kalau itu masih kita akan lakukan peningkatannya, pasti itu. Kan volumenya memang harus masing-masing wilayah kota melakukan itu secara berjenjang tuh," ujarnya.

Lebih lanjut, operasi ini akan menyasar pada tempat yang menjual miras tetapi tidak mengantongi izin resmi. Sedangkan bagi penjual yang telah memiliki izin tidak akan menjadi sasaran penertiban.

"Kayak warung-warung gitu kan, yang memang tidak ada izinnya. Nah itu kan, maka kita akan lakukan penertiban. Kalau izin penjualan minuman keras kan memang sudah ada izin lewat OSS (online single submission), sistem yang langsung online gitu. Nah, itu yang kita lakukan penertiban," ujar dia.

Ia mengatakan, akan ada 1.900 personel gabungan yang akan melakukan razia minuman beralkohol. Personel akan disebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Kalau personel, setiap malam, setiap hari itu berjumlah 1.900. Berjumlah 1.900 itu pasti mereka patroli rutin, tiap hari, tiap malam," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201241/satpol_pp-awIb_large.jpg
Bahayakan Pengendara, Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement