Dicekoki Miras, Gadis di Lampung Diperkosa 2 Remaja di Depan Adiknya

LAMPUNG - Dua pemuda di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, bernama Wayan (25) dan Ferdi (21) ditangkap usai memperkosa anak di bawah umur berinisial IS (15). Lebih parahnya lagi, korban diperkosa di depan adiknya.

Peristiwa itu terjadi di areal perkebunan karet di wilayah Kecamatan Menggala, Rabu 23 Juli 2025, sekira pukul 19.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan mengatakan, kedua pelaku ditangkap setelah pihak keluarga korban membuat laporan atas peristiwa tersebut.

"Kami berhasil menangkap para pelaku di lokasi dan waktu yang berbeda. WL ditangkap hari Rabu (23/7) sekitar pukul 22.00 WIB, saat sedang berada di Jalan di wilayah Kecamatan Menggala, sedangkan pelaku F diserahkan oleh keluarganya hari Kamis (24/7), sekitar pukul 14.30 WIB ke Mapolres Tulang Bawang," ujar Noviarif, Sabtu (26/7/2025).

Noviarif mengungkapkan, sebelum korban diperkosa, dia diberi minuman keras jenis tuak oleh kedua pelaku.

"Iya jadi korban ini diminta meminum tuak, kemudian setelah mabuk mereka lalu melakukan pemerkosaan tersebut," kata dia.