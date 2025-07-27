Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dicekoki Miras, Gadis di Lampung Diperkosa 2 Remaja di Depan Adiknya

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |00:05 WIB
Dicekoki Miras, Gadis di Lampung Diperkosa 2 Remaja di Depan Adiknya
Kasus Pemerkosaan (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG - Dua pemuda di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, bernama Wayan (25) dan Ferdi (21) ditangkap usai memperkosa anak di bawah umur berinisial IS (15). Lebih parahnya lagi, korban diperkosa di depan adiknya.

Peristiwa itu terjadi di areal perkebunan karet di wilayah Kecamatan Menggala, Rabu 23 Juli 2025, sekira pukul 19.00 WIB. 

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan mengatakan, kedua pelaku ditangkap setelah pihak keluarga korban membuat laporan atas peristiwa tersebut.

"Kami berhasil menangkap para pelaku di lokasi dan waktu yang berbeda. WL ditangkap hari Rabu (23/7) sekitar pukul 22.00 WIB, saat sedang berada di Jalan di wilayah Kecamatan Menggala, sedangkan pelaku F diserahkan oleh keluarganya hari Kamis (24/7), sekitar pukul 14.30 WIB ke Mapolres Tulang Bawang," ujar Noviarif, Sabtu (26/7/2025).

Noviarif mengungkapkan, sebelum korban diperkosa, dia diberi minuman keras jenis tuak oleh kedua pelaku.

"Iya jadi korban ini diminta meminum tuak, kemudian setelah mabuk mereka lalu melakukan pemerkosaan tersebut," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167154//pembunuhan-qxiN_large.jpg
Tragis! Dua Pelajar SMP Bunuh Waria Secara Sadis di Salon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163475//raiihan_saat_memanjat_tiang_bendera_untuk_memperbaiki_tali_pengait-qtop_large.jpg
Heroik! Siswa SD Panjat Tiang 12 Meter Perbaiki Tali Merah Putih di HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/627/3162557//semburan_lumpur-ZtqK_large.jpg
Semburan Lumpur 20 Meter Gegerkan Tulang Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3162096//semburan_lumpur_dan_gas_bumi_di_lampung-r9pg_large.jpg
Heboh! Warga Tulang Bawang Digegerkan Semburan Lumpur dan Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161677//pemerkosaan-R0h4_large.jpg
Sadis, Kronologi Pemuda Pengangguran Perkosa dan Bunuh Karyawan Warung Sate
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement