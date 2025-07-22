Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kasus Cabul Oknum PNS Terhadap Siswi SMA Sempat Didamaikan, Polisi Jalan Terus

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |11:02 WIB
Kasus Cabul Oknum PNS Terhadap Siswi SMA Sempat Didamaikan, Polisi Jalan Terus
Kasatreskrim Polres Batu Iptu Joko Suprianto/Foto: Avirista Midaada-Okezone
A
A
A

KOTA BATU - Suprayitno (57), oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu, ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan pencabulan siswi SMA. Pelaku diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan SAP (16), korban yang kini duduk di bangku SMA kelas 2.

"Tersangka ini PNS aktif bekerja sebagai tata usaha di sebuah SDN Kota Batu. Usianya 57 tahun, yang bersangkutan istrinya sudah meninggal. Dua tahun lagi pensiun," kata Kasatreskrim Polres Batu Iptu Joko Suprianto, dikonfirmasi di Mapolres Batu, Selasa (22/7/2025).

Polisi menerima laporan dugaan pencabulan pada 12 Juli 2025. Barang bukti berupa video dan foto yang direkam korban. Saat proses penyelidikan berlangsung, ada upaya mendamaikan antara pelaku dan korbannya oleh beberapa perangkat lingkungan setempat.

"Saat itu karena terjadi di lingkup keluarga, coba didamaikan oleh Pak RW. Rangkaian perdamaian Pak RW dan perangkat di sana tidak kami indahkan," ujarnya.

Kasus sudah mencuat ke publik membuat kepolisian bertindak cepat. Pelaku juga sempat dimintai keterangan pada Sabtu, 19 Juli 2025. Sehari kemudian, ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam pidana UU Perlindungan Anak, walaupun pelaku menyatakan damai, korban yang berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terima bisa melaporkan ke polisi. Itu tidak menggugurkan pidananya," papar Joko.

Kepolisian menyita barang bukti berupa ponsel milik terduga korban yang digunakan merekam video tidak senonoh Suprayitno. Korban sudah dilakukan pemeriksaan visum sebagai penguat barang bukti penyidikan.

