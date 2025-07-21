Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bejat! Oknum ASN Cabuli Siswi Cantik saat Tahlilan Ibu Korban, Begini Kronologinya

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |18:34 WIB
Bejat! Oknum ASN Cabuli Siswi Cantik saat Tahlilan Ibu Korban, Begini Kronologinya
Oknum ASN Cabuli Siswi Cantik saat Tahlilan Ibu Korban, Begini Kronologinya
A
A
A

KOTA BATU - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat pelecehan seksual terhadap remaja putri. Pelaku SY (57) warga Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Malang, Jawa Timur diamankan usai video rekaman pencabulan yang direkam korban tersebar.

Pelaku saat masih diperiksa kepolisian atas laporan dari korban berinisial SA (16), yang berstatus pelajar SMA.

Kasat Reskrim Polres Batu Iptu Joko Suprianto mengungkapkan kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan SY. Pelaku merupakan ASN di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Batu. Tindakan ini diketahui oleh kakak kandung korban berinisial EP, yang berujung laporan ke polisi.

"Benar kami menerima informasi korban ini dicium lehernya hingga membekas,” ujar Joko Suprianto, saat dikonfirmasi Okezone (21/7/2025).

“Korban menceritakan ke pelapor kakak kandung korban, bahwa terlapor ini telah melakukan perbuatannya sebanyak lima kali sejak bulan Oktober 2022 hingga terakhir Sabtu 30 Mei 2025,"sambungnya. 

Dari hasil pemeriksaan ke korban, dugaan pelecehan seksual yang dialaminya dalam bentuk mencium leher, bibir, wajah, hingga memegang organ kewanitaan korban. 
Terlapor juga menunjukkan video pada saat terlapor melakukan pencabulan terhadap korban kepada pelapor.

Saat itu, pelaku memanfaatkan kondisi rumah korban yang ditinggal orang tuanya keluar. Perbuatan pencabulan kedua hingga kelima itu terjadi di kamar rumah korban. Bahkan puncaknya korban dicabuli ketika hari ketujuh tahlilan ibu kandung korban yang meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2 3
      
