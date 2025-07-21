Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Viral! Dokter Cantik ASN Selingkuh dengan Berondong, Digerebek Suami Lagi Asyik Indehoy di Hotel

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |16:14 WIB
Viral! Dokter Cantik ASN Selingkuh dengan Berondong, Digerebek Suami Lagi Asyik Indehoy di Hotel
iral! Dokter Cantik ASN Selingkuh dengan Berondong, Digerebek Suami Lagi Asyik Indehoy di Hotel
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Viral seorang oknum dokter ASN yang bekerja di sebuah instansi di Musi Rawas, Sumatera Selatan berinisial PS (45) berselingkuh dengan pria berinisial RB (26). Keduanya digerebek oleh suami sang dokter dan didampingi polisi.

Dari informasi yang dihimpun Okezone, penggerebekan terjadi di sebuah hotel di Marga Rahayu, Lubuklinggau Selatan ll.

Aksi tersebut dipicu saat suami PS merasa curiga lantaran istrinya sering mengaku dinas luar kota dan sulit dihubungi. Setelah mengetahui istrinya memang berselingkuh, akhirnya ia melaporkan ke pihak kepolisian.

Kapolsek Lubuklinggau Selatan AKP Nyoman Sutrisna membenarkan peristiwa penggerebekan dokter cantik di wilayah hukumnya.

"Ya penggerebekan itu benar dan pihak Polsek Lubuklinggau Selatan datang ke lokasi saat kondisi sudah ramai. Kami hanya membantu dalam proses pengamanan," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement