Viral! Dokter Cantik ASN Selingkuh dengan Berondong, Digerebek Suami Lagi Asyik Indehoy di Hotel

LUBUKLINGGAU - Viral seorang oknum dokter ASN yang bekerja di sebuah instansi di Musi Rawas, Sumatera Selatan berinisial PS (45) berselingkuh dengan pria berinisial RB (26). Keduanya digerebek oleh suami sang dokter dan didampingi polisi.

Dari informasi yang dihimpun Okezone, penggerebekan terjadi di sebuah hotel di Marga Rahayu, Lubuklinggau Selatan ll.

Aksi tersebut dipicu saat suami PS merasa curiga lantaran istrinya sering mengaku dinas luar kota dan sulit dihubungi. Setelah mengetahui istrinya memang berselingkuh, akhirnya ia melaporkan ke pihak kepolisian.

Kapolsek Lubuklinggau Selatan AKP Nyoman Sutrisna membenarkan peristiwa penggerebekan dokter cantik di wilayah hukumnya.

"Ya penggerebekan itu benar dan pihak Polsek Lubuklinggau Selatan datang ke lokasi saat kondisi sudah ramai. Kami hanya membantu dalam proses pengamanan," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/7/2025).