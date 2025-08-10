Sadis, Kronologi Pemuda Pengangguran Perkosa dan Bunuh Karyawan Warung Sate

LAMPUNG UTARA - Polisi ungkap kronologi pemerkosaan dan pembunuhan karyawan warung sate bernama DSJ (24). Korban dihabisi pemuda pengangguran bernama Romli Rama Dani (19).

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Apfryyadi Pratama mengatakan, pada Selasa 5 Agustus 2025 malam, Romli datang ke lokasi kejadian di warung sate tempat korban bekerja.

Saat itu, pelaku masuk dengan cara lompat dari pagar tembok yang berada di samping warung tersebut. "Setelah masuk, pelaku yang awalnya memang niat mencuri mencari barang bisa di curi, kemudian dia melihat kotak amal dan selanjutnya naik ke atas (lantai 2) ke kamar korban," ujar Apfryyadi, Sabtu (9/8/2025).

Ketika berada di kamar korban, kata Kasat, Romli melihat dompet korban tergantung ditembok. Saat itu, lanjut dia, korban terbangun dan berteriak 'maling'.

"Karena terdesak, akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, di mana korban beberapa kali ditutup bantal wajahnya sembari pelaku ini merudapaksa dan menganiaya korban dengan cara memukul dan mencekiknya hingga akhirnya korban meninggal dunia," jelasnya.