Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Waspada Awan Panas dan Lontaran Batu Pijar

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |16:52 WIB
Breaking News! Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Waspada Awan Panas dan Lontaran Batu Pijar
Breaking News! Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Waspada Awan Panas dan Lontaran Batu Pijar
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru, di Jawa Timur, mengalami erupsi dahsyat sore ini, pukul 16.00 WIB, Rabu (19/11/2025). Belum diketahui dampak yang disebabkan akibat erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.676 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sementara ini ± 16 menit 40 detik.

"Erupsi berupa Awan Panas masih berlangsung jarak luncur sudah mencapai 7 km dari puncak," tulis keterangan PVMBG yang diterima Okezone.

Saat ini, Gunung Semeru berada pada status Level II (Waspada) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak," imbaunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181910/gunung_semeru-BSvJ_large.jpg
1.211 KK Terisolir Akibat Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181685/gunung_semeru-q6yn_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179493/gunung_semeru-m5PH_large.jpg
Waspada! Gunung Semeru Dua Kali Erupsi Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179453/gunung_semeru-1Pct_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/340/3169868/viral-deMx_large.jpeg
Breaking News! Gunung Semeru Empat Kali Erupsi, Letuskan Kolom Abu Setinggi 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168136/gunung-HGND_large.jpg
Breaking News! Gunung Semeru Kembali Meletus, Waspada Awan Panas dan Aliran Lahar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement