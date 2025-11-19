Breaking News! Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Waspada Awan Panas dan Lontaran Batu Pijar

JAKARTA - Gunung Semeru, di Jawa Timur, mengalami erupsi dahsyat sore ini, pukul 16.00 WIB, Rabu (19/11/2025). Belum diketahui dampak yang disebabkan akibat erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.676 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sementara ini ± 16 menit 40 detik.

"Erupsi berupa Awan Panas masih berlangsung jarak luncur sudah mencapai 7 km dari puncak," tulis keterangan PVMBG yang diterima Okezone.

Saat ini, Gunung Semeru berada pada status Level II (Waspada) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak," imbaunya.