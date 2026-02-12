Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahayakan Pengendara, Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:29 WIB
Bahayakan Pengendara, Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover
Satpol PP DKI Jakarta (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan atribut partai politik yang mengganggu di jalanan. Penertiban ini tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, ketika memimpin apel pengarahan di Plaza Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). 

Ia menekankan agar seluruh petugas mengedepankan tindakan tegas namun tetap humanis saat melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda maupun Perkada.

“Atribut parpol yang berada di flyover tidak hanya melanggar Perda, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara," kata Satriadi.

Ia juga menyinggung cuaca ekstrem yang belakangan melanda Jakarta berpotensi membuat atribut partai yang marak di flyover jatuh atau terlepas. Kondisi tersebut tentunya akan sangat membahayakan pengendara.

