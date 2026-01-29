Banjir, Truk Satpol PP Disulap Jadi Transportasi Dadakan di Jalan Letjen Suprapto Jakpus

JAKARTA – Satu unit truk milik Satpol PP diterjunkan sebagai moda transportasi dadakan bagi warga, khususnya pekerja yang terdampak banjir yang menggenang Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026) pagi.

Hal ini membuat para pekerja yang kantornya berada di sekitar Jalan Letjen Suprapto dapat lebih mudah mengakses jalan tersebut, tanpa harus kebasahan karena menerjang banjir. Terlebih, banjir yang merendam diperkirakan memiliki ketinggian 50–60 sentimeter.

Para pekerja bisa menumpangi truk milik Satpol PP tersebut dari halte bus Transjakarta menuju kantornya. Keberadaan moda transportasi dadakan ini turut dirasakan manfaatnya oleh para pengguna.

Kendati adanya truk tersebut, ada sejumlah pekerja yang memilih untuk tetap menerobos banjir dengan berjalan kaki. Mereka berharap agar banjir yang menggenang di sekitar kantornya dapat segera diatasi.

(Arief Setyadi )